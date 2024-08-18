Політика

Сили оборони відбили масовану атаку на Торецькому напрямку
18 Серпня 2024 13:06
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генштаб
Ілюстративне фото / Фото Генштаб ЗСУ

Сьогодні зранку противник здійснив масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області. Зокрема, російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції Сил оборони України та просунутися у бік Торецька.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

“Наші воїни вмілими та злагодженими діями відбили ворожу атаку. Втрат позицій не допущено. У ході бою знищено 10 одиниць техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них – 41 безповоротно”, – йдеться у повідомленні.


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