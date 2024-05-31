Сили оборони уразили “Нептунами” нафтотермінал і поромну переправу в Краснодарському краї РФ

В ніч на 31 травня ЗСУ уразили ракетами “Нептун” поромну переправу і нафтовий термінал порту “Кавказ” в Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, ASTRA.

“Ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту “Кавказ”, що в Краснодарському краї рф. Це сталося на початку доби 31 травня – наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту “Кавказ” і використовувалися для військової логістики агресора”.

Військові повідомили, що ураження по нафтовому терміналу в районі порту “Кавказ” було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса “Нептун”.

Повідомляється, що результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання, точність ураження цілей наразі дорозвідується.

Комплексна операція була проведена в координації з іншими складовими Сил оборони України. Зокрема, ударні БпЛА Сил оборони уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю.

В Генштабі пілкреслили, що так звана “сучасна” й “ефективна” російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти українських ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об’єкти, які використовуються для логістики та постачання армії РФ.

За даними Telegram-каналу ASTRA, крім нафтобази “Таманьнефтегаз” у селищі Хвиля, були атаковані ще щонайменше 2 об’єкти, про які місцева влада не повідомила. Зокрема, внаслідок атаки на морський порт “Кавказ” загорілася насосна станція, а його співробітників було евакуйовано.

Крім цього, під атаку потрапила електропідстанція в хуторі Білий Темрюцького району, яка входить до складу так званого “енергомосту на Крим”. Підстанція зазнала пошкоджень, але продовжила свою роботу.