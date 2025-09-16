Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Саратові

Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил РФ і неодноразово ставало ціллю заходів Сил оборони України, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу ворога.

Саратовський НПЗ виробляє бензин, дизельне пальне, мазут, бітум, вакуумний газойль, технічну сірку та понад 20 видів нафтопродуктів. У 2023 році підприємство переробило 4,8 млн тонн сировини.

У ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.