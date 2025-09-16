        Суспільство

        Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Саратові

        Федір Олексієв
        16 Вересня 2025 11:12
        У ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.

        Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

        “В районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються”, – йдеться у повідомленні.

        Саратовський НПЗ виробляє бензин, дизельне пальне, мазут, бітум, вакуумний газойль, технічну сірку та понад 20 видів нафтопродуктів. У 2023 році підприємство переробило 4,8 млн тонн сировини.

        Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил РФ і неодноразово ставало ціллю заходів Сил оборони України, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу ворога.


