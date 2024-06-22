Сили оборони України влучили по базі “шахедів” біля Єйська

Внаслідок українського удару 21 червня був пошкоджений 726 навчальний центр ППО біля російського міста Єйська (узбережжя Азовського моря). Про це свідчить супутникове фото, опубліковане OSINT-аналітиком Брейді Афріком у соцмережі X (Twitter), пише LIGA.net.

The aftermath of Ukraine's strike on the air defense training center near Yeysk air base in Russia is visible in new satellite imagery



This site is more than 130 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/dZrZX5wTws — Brady Africk (@bradyafr) June 22, 2024

Генеральний штаб ЗСУ у п’ятницю повідомив, що Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування дронів Shahed-136 (Герань-2), навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї. За результатами бойової роботи українські військові зафіксували серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією.

Супутникові фото підтверджують цю інформацію.

Російське видання Astra з посиланням на власні джерела в екстрених службах Краснодарського краю повідомляє, що в результаті удару по казармі військової частини 33859 в Єйську було пошкоджено будівлю, а також поранено дев’ять російських військових.