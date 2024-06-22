Політика

Сили оборони України влучили по базі “шахедів” біля Єйська
22 Червня 2024 17:32
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війна
Навчальний центр ППО в Єйську до атаки українських безпілотників / Фото Google Maps

Внаслідок українського удару 21 червня був пошкоджений 726 навчальний центр ППО біля російського міста Єйська (узбережжя Азовського моря). Про це свідчить супутникове фото, опубліковане OSINT-аналітиком Брейді Афріком у соцмережі X (Twitter), пише LIGA.net.

Генеральний штаб ЗСУ у п’ятницю повідомив, що Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування дронів Shahed-136 (Герань-2), навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї. За результатами бойової роботи українські військові зафіксували серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією.

Супутникові фото підтверджують цю інформацію.

Російське видання Astra з посиланням на власні джерела в екстрених службах Краснодарського краю повідомляє, що в результаті удару по казармі військової частини 33859 в Єйську було пошкоджено будівлю, а також поранено дев’ять російських військових.


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