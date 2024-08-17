Сили оборони стримують натиск окупантів на Покровському напрямку і вже відбили 25 атак

Сили оборони продовжують чинити опір численним спробам противника просуватися в глибину території України. Противник надалі намагається використовувати перевагу в живій силі та авіаційну підтримку. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 72. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де провів більше третини від усіх атак.

Про це йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 16:00.

Так, з початку доби на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного, Завітного та атакували у бік Зеленого Поля. Сили оборони стримуючи натиск, вже відбили 25 атак противника, 11 боєзіткнень ще тривають. Зазнав авіаудару НАРами Олександропіль.

Інші напрямки:

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців. У Вовчанську ще триває бій.

російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців. У Вовчанську ще триває бій. Чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку . Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Берестового та в напрямку Лозової. Два боєзіткнення в районі Стельмахівки ще тривають.

. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Берестового та в напрямку Лозової. Два боєзіткнення в районі Стельмахівки ще тривають. На Лиманському напрямку не припиняються ворожі атаки в районах Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви. З початку доби на цьому напрямку нараховується уже 14 боєзіткнень, досі триває п’ять боєзіткнень. Ситуація контрольована.

не припиняються ворожі атаки в районах Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви. З початку доби на цьому напрямку нараховується уже 14 боєзіткнень, досі триває п’ять боєзіткнень. Ситуація контрольована. Тривають бої на Сіверському напрямку , атакує супротивник поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного, окупанти шість разів намагались прорвати нашу оборону. Всі атаки відбиті.

, атакує супротивник поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного, окупанти шість разів намагались прорвати нашу оборону. Всі атаки відбиті. На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурмових дії поблизу Часового Яру. Три з цих боєзіткнень продовжуються.

загарбники здійснили чотири штурмових дії поблизу Часового Яру. Три з цих боєзіткнень продовжуються. Торецький напрямок залишається одним з найгарячіших і пріоритетних напрямків для ворожої армії, кількість ворожих атак тут на даний час складає сім. Сьогодні ворог в основному атакує біля населених пунктів Північне, Торецьк та Залізне, наші захисники дають гідну відсіч противнику. Шість боєзіткнень вже завершено. Також авіація агресора завдала удару по Курдюмівці некерованими авіаракетами.

залишається одним з найгарячіших і пріоритетних напрямків для ворожої армії, кількість ворожих атак тут на даний час складає сім. Сьогодні ворог в основному атакує біля населених пунктів Північне, Торецьк та Залізне, наші захисники дають гідну відсіч противнику. Шість боєзіткнень вже завершено. Також авіація агресора завдала удару по Курдюмівці некерованими авіаракетами. На Курахівському напрямку загарбниики дев’ять разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки. По Мемрику завдали авіаудар керованою авіаційною бомбою.

загарбниики дев’ять разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки. По Мемрику завдали авіаудар керованою авіаційною бомбою. На Времівському напрямку загарбники намагалися атакувати в напрямку Вугледара, відбулась одна безуспішна спроба.

загарбники намагалися атакувати в напрямку Вугледара, відбулась одна безуспішна спроба. На Придніпровському напрямку також відбито одну ворожу атаку.

також відбито одну ворожу атаку. Запорізьку область окупанти сьогодні атакували авіацією, скинувши в район Новоданилівки три КАБи, та завдали удару некерованими авіаційними ракетами по Новоандріївці та Кам’янському.

На інших напрямках без особливих змін.