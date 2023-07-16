Сили оборони стримують наступ росіян на п’яти напрямках

Протягом доби ворог завдав 6 ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Масютівки та завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.

наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Масютівки та завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області.

протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського Донецької області. Також, противник здійснив спроби відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки Донецької області, успіху не мав.

наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського Донецької області. Також, противник здійснив спроби відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки Донецької області, успіху не мав. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки.

противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. На Шахтарському напрямку, у північній частині Старомайорського Донецької області, противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 з яких – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 ворожих засоби протиповітряної оборони.