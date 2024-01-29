Суспільство

Сили оборони розширюють плацдарми на лівобережжі Дніпра — Гуменюк

29 Січня 2024 16:08
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війна

Українські військові на півдні розширюють плацдарми на лівому березі Дніпра.

Про це сказала начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк на брифінгу в “Медіацентрі Україна”.

“Ми продовжуємо боротьбу і за позиції на лівому березі, розширюючи наші плацдарми. Очевидно, що окупанти побоюються цієї нашої активності. Тому, на тлі втрати певної активності у штурмових діях — у них були складнощі з формування штурмових груп — вони знову поновили їх”, — сказала Гуменюк.

Вона розповіла, що штурмові дії окупантів були невдалими і вони мали повертатися на свої позиції із втратами в особовому складі.

“За минулу добу ми нарахували підтвердженими 105 окупантів, відмінусованих у нашій зоні відповідальності”, — додала Гуменюк.

Вона зазначила, що попри розширення плацдармів українськими військовими, треба усвідомлювати, що лінія фронту “дуже гнучка і під тиском ворожих підрозділів”.

“Ми знаємо, що їх (окупантів) набагато більше на лівому березі, вони набагато краще укріплені й мають відповідне тилове підґрунтя, яке їх може убезпечувати, на відміну від наших, де за спинами Дніпро. Тому тут треба бути дуже обережними в інформаційному просторі та задовольнятися тією інформацією, яка може бути оприлюдненою станом на зараз”, — сказала Гуменюк.


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