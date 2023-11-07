Суспільство

Сили оборони розширили контроль на Херсонщині – ISW

7 Листопада 2023 07:46
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фронт, херсонщина, зсу

Українські сили розширили контроль над своїми позиціями на північ від Підстепного (17 км на схід від Херсона).

Про це повідомляє Інститут вивчення війни з посиланням на російських інформаторів (ISW)

Окрім цього, українські війська вели контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. 

Російські військові блогери стверджували, що станом на 6 листопада українські війська зберегли свої позиції на східному (лівому) березі Херсонської області. 

Пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що українські сили все ще утримують позиції в одній частині Кринок (30 км на схід від Херсона та приблизно 2 км вглиб країни від берегової лінії річки Дніпро), незважаючи на спроби Росії відтіснити українські сили зі східного берега річки Дніпро.

Інший пов’язаний з Кремлем військовий блогер заявив, що українські війська відбили російську атаку поблизу Кринок і що підрозділи російського 177-го полку морської піхоти (Каспійська флотилія) обстрілюють українські позиції на західному (правому) березі Херсонської області.

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках. 

Відомий російський військовий блогер стверджував, що українські сили здійснили контратаку поблизу Красногорівки (6 км на північний захід від Авдіївки) між 3 та 5 листопада, змусивши російські війська відступити від частини залізничної колії в цьому районі. 

Російське збройне формування “Русский Легион” (БАРС-13) стверджувало, що українські сили успішно тиснуть на російські війська біля Степового та ресторану “Царская охота” на південь від Авдіївки.


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