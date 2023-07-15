Політика

Сили оборони проводять наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках

15 Липня 2023 18:50
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генштаб

Протягом поточної доби російська федерація завдала ракетно-авіаційного удару двома іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” та двома зенітними керованими ракетами по Україні. В результаті успішної бойової роботи ППО України знищено два ударних БпЛА.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Крім того, ворог завдав 32 авіаційних ударів та здійснив 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.

  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі південно-західніше Андріївки Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського та завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки.
  • На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційного удару в районі Благодатного Донецької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Противник продовжує використовувати цивільні заклади охорони здоров’я тимчасово захоплених територій України у власних цілях. Зокрема, встановлено, що у населеному пункті Показне Запорізької області, з будівлі Михайлівського психоневрологічного інтернату, вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку, а обслуговуючий персонал звільнено. В подальшому, на території та в приміщеннях заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених російських військовослужбовців.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками протягом доби знищено 6 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 склади боєприпасів, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони противника.


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