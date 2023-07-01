Політика

Сили оборони просунулись вперед на Таврійському напрямку – Тарнавський

1 Липня 2023 16:17
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Сили оборони на Таврійському напрямку мають успіхи та просування вперед, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1201 вогневе завдання.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Знищено 14 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, БТР, БМ-21 “Град”, протитанкова гармата МТ-12 “Рапіра”, 3 БпЛА “Zala”, 3 гармати 2А36 “Гіацинт-Б”, 2 самохідні артилерійські установки 2С7 “Піон”, гаубиця 2А65 “Мста-Б” та автомобільна техніка.

Також було знищено 4 склади боєприпасів ворога.


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