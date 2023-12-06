Сили оборони пройшли вже дві лінії оборони росіян – Умєров

Українські військові добре працюють на фронті, бо вже пройшли дві лінії оборони росіян і зараз перебувають перед третьою, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Про це Умєров заявив в інтервʼю FoxNews

За його словами, загалом росіяни мають три лінії оборони на фронті.

“Ми деокупували 50% нашої території, ми перемагаємо Росію на нашій землі, повернули територію, звільнили її. І зараз у нас є план на 2024 рік”.

Міністр також зазначив, що стратегічно перемогою для України буде вихід на кордони 1991 року − включаючи Крим, Донбас і Чорне море, відповідно до міжнародно визнаних кордонів.

На запитання ведучого, чи можливе якесь врегулювання, якщо війна триватиме роками, Умєров зазначив, що всьому цивілізованому світу має бути соромно, якщо він не може себе захистити від авторитарного режиму: “Це буде тривати і знищувати демократію. Вони (Росія − ред.) вважають, що Україна і українці не мають існувати”.

Міністр оборони також зазначив, що в інтересах американців, щоб такий авторитарний режим не існував, тому не треба показувати своєї слабкості.

Він підкреслив, що Україна хоче бути частиною НАТО і “говорити з ним однією мовою”. Тому всі розрахунки на наступний рік, закупівлі і планування операцій будуть проходити відповідно до стандартів НАТО, “щоб між нами не було ніякої різниці”.

На закиди про корупційні скандали в Міністерстві оборони, Умєров зазначив, що зараз проводяться тендери, конкурси, перевірки, різного типу аудити. Окрім цього, міністерство готове запросити зовнішніх аудиторів для перехресної перевірки.

Він також запевнив, що до його 100 днів на посаді “все буде на своїх місцях”.