Суспільство

Сили оборони минулого тижня звільнили 2 кв. км поблизу Бахмута і 5,2 кв. км на південному фронті

18 Вересня 2023 09:37
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Деокупація

Українські війська минулого тижня звільнили 2 кв. км біля Бахмута (Донецька область) і 5,2 кв. км на південному фронті, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Military Media Center.

За її словами, за минулий тиждень Сили оборони України звільнили під Бахмутом 2 кв. км території. Загалом від початку українського наступу в цьому районі звільнено 51 кв. км.

Також Сили оборони за минулий тиждень звільнили 5,2 кв. км на південному фронті.

Маляр зазначила, що українські військові просуваються на мелітопольському напрямку.

“Південніше і на схід від Роботиного ми мали успіхи і протягом минулого тижня на південному напрямку було звільнено 5,2 кв. км”, – сказала Маляр.

Загалом за час наступальних дій, за її словами, на півдні звільнено вже понад 260 кв. км.


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