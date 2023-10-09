Суспільство

Сили оборони мають частковий успіх на захід від Вербового – Тарнавський

9 Жовтня 2023 16:43
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війна

Сили оборони України продовжують здійснювати наступальні операції на мелітопольському напрямку, в українських військ є частковий успіх на захід від Вербового, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

“Протягом минулої доби ворог завдав 8 авіаційних ударів, провів 18 бойових зіткнень, окрім того здійснив 455 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ “Таврія” протягом доби виконали 795 вогневих завдань”, – повідомив Тарнавський.

Загалом втрати ворога становили 147 осіб, знищено шість одиниць військової техніки росіян, зокрема два танки, три ББМ і одну артилерійську систему. Також знищено три склади боєприпасів ворога.


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