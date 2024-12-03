Суспільство

Сили оборони ліквідували російський плацдарм на правому березі Осколу
3 Грудня 2024 14:58
війна, Деокупація
Український воїн піднімає прапор над населеним пунктом Новомлинськ Харківської області / Кадр з відео

Російські війська намагалися закріпитися на правому березі річки Оскіл у районі Новомлинська Куп’янського району.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, ворог мав перевагу в силах і навіть зумів переправитися через водну перешкоду.  

Однак українські захисники за підтримки артилерії та підрозділів БпЛА вибили противника, ліквідувавши плацдарм окупантів. Нині правий берег Осколу перебуває під повним контролем Сил оборони, а над Новомлинськом майорить український прапор.  

Зачисткою Новомлинська займалися бійці 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”.


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