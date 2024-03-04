Суспільство

Сили оборони ліквідували начальника розвідки батальйону “Еспаньола” Суботіна

4 Березня 2024 07:16
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війна
Російський окупант В'ячеслав Суботін / Фото з соцмереж

Військові Сил Оборони України нейтралізували начальника розвідки бригади “Эспаньола” В’ячеслава Суботіна.

Про це повідомив кореспондент пропагандистського телеканала RT Іван Полянський. За його словами, окупант загинув на війні в Україні в неділю, 3 березня.

Ліквідований загарбник вів свій канал у Telegram, де називав українські міста і селища “споконвіку російськими землями” і обіцяв “іти до кінця”. У мережі пишуть, що його ліквідували на Донбасі під час виконання бойового завдання.

“Еспаньола” – це російське військове формування, в якому воюють радикальні фанати російських футбольних клубів.


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