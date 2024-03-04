Сили оборони ліквідували начальника розвідки батальйону “Еспаньола” Суботіна

Військові Сил Оборони України нейтралізували начальника розвідки бригади “Эспаньола” В’ячеслава Суботіна.

Про це повідомив кореспондент пропагандистського телеканала RT Іван Полянський. За його словами, окупант загинув на війні в Україні в неділю, 3 березня.

Ліквідований загарбник вів свій канал у Telegram, де називав українські міста і селища “споконвіку російськими землями” і обіцяв “іти до кінця”. У мережі пишуть, що його ліквідували на Донбасі під час виконання бойового завдання.

“Еспаньола” – це російське військове формування, в якому воюють радикальні фанати російських футбольних клубів.