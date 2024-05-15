Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію на півночі Харківщини, – Зеленський

Силам оборони протягом дня вдалося частково стабілізувати ситуацію на півночі Харківщини.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

“Постійна увага — фронту, усім районам бойових дій. Харківщина — райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ — тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють”, — йдеться у зверненні.

За словами президента, також особлива увага зараз прикута до Покровського напрямку на Донеччині.

“Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – на кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу”, – сказав Зеленський.