Політика

Сибіга про ракетну атаку на Україну: “Це відповідь Путіна тим, хто йому телефонував”
17 Листопада 2024 09:14
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ракетний удар
Дим після вибуху у Одесі 17 листопада 2024 / Фото із соцмереж

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи масштабну атаку Росії по українських містах і об’єктах енергетики, заявив, що це є відповіддю російського диктатора Володимира Путіна тим лідерам, які дзвонили чи зустрічалися з ним останнім часом.

“Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак: безпілотники та ракети по мирних містах, мирним жителям, які сплять, критичній інфраструктурі. Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто останнім часом телефонував і відвідував його. Нам потрібен мир через силу, а не умиротворення”, – написав Сибіга в X.

Як повідомлялося, сьогодні російські ракети і ударні безпілотники атакували житлові будинки, об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій країні.


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