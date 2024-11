Сибіга про ракетну атаку на Україну: “Це відповідь Путіна тим, хто йому телефонував”

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи масштабну атаку Росії по українських містах і об’єктах енергетики, заявив, що це є відповіддю російського диктатора Володимира Путіна тим лідерам, які дзвонили чи зустрічалися з ним останнім часом.

“Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак: безпілотники та ракети по мирних містах, мирним жителям, які сплять, критичній інфраструктурі. Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто останнім часом телефонував і відвідував його. Нам потрібен мир через силу, а не умиротворення”, – написав Сибіга в X.

Russia launched one of the largest air attacks: drones and missiles against peaceful cities, sleeping civilians, critical infrastructure. This is war criminal Putin’s true response to all those who called and visited him recently. We need peace through strength, not appeasement.