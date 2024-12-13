Сибіга: Інавгурація Трампа може дати Україні додатковий шанс на мир

Глава МЗС України Андрій Сибіга вважає, що після вступу Дональда Трампа на посаду 47-го президента США Україна отримає нові можливості для досягнення справедливого миру.

Про це він заявив під час публічної дискусії, текст якої наводять LB.ua.

https://lb.ua/news/2024/12/13/649934_andriy_sibiga_i_nashi_partneri_i.html На запитання, чи очікує він настання миру в Україні після 21 січня — наступного дня після інавгурації Трампа, який обіцяв завершити війну між Росією та Україною «за 24 години», Сибіга висловив обережний оптимізм.

«Я переконаний, що ми отримаємо додатковий шанс, нові можливості наблизити справедливий мир для України», — підкреслив міністр.

Сибіга також прокоментував можливі мирні ініціативи, які обговорюють у медіа як потенційні кроки майбутньої адміністрації США. Він зазначив, що офіційні пропозиції можуть з’явитися лише після 20 січня.

«Слід без зайвих емоцій ставитися до будь-яких документів, нонпейперів чи ідей, що лунають у медіа. Це, швидше за все, тестування реакції як України, так і міжнародної спільноти», — додав Сибіга.