Суспільство

“Своєї мети ворог не досягне”, – Півненко про захоплення Харкова

23 Квітня 2024 14:30
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харків
Олександр Півненко / НГУ

Окупанти можуть робити спробу захоплення Харкова, проте це у них не вийде.

Про це повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко в інтерв’ю Liga.net.

“Можуть (спробувати захопити Харків – ред.). Але не вийде. Вони здатні діяти лише класично. Два-три напрямки відволікаючі й один – основний. Однак для Харкова ця історія буде тяжка тим, що постійно триватимуть спроби знищити об’єкти критичної та цивільної інфраструктури.

Щоб захопити Харків, їм треба воювати роки. Згадайте, скільки тримались Бахмут та Авдіївка. Росіянам легше поміняти керівництво РФ і відмовитись від своїх планів, аніж взяти місто, поклавши ще тисячі своїх солдатів”.

Коментуючи новий можливий літній наступ росіян, Півненко запевнив, що “своєї мети він не досягне”.

“Росія не зможе забрати ні Запоріжжя, ні Харків. Навіть якщо в напрямку Києва спробують щось – це демонстраційні дії. Хоча я очікую певних труднощів. Натиск буде – вони намагатимуться просунутися вперед, де зможуть”.


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