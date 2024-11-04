Економіка

Світовий банк виділив майже $600 млн для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні
4 Листопада 2024 19:29
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Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже 600 млн доларів у межах нової програми.

Про її започаткування домовилися під час зустрічей на Spring Meetings у Вашингтоні. І сьогодні відповідні угоди з Банком підписали Мінфін та Мінекономіки, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Ідеться про новий проєкт “Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво” (RISE), що спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, зелений перехід, покращення бізнес-середовища, цифровізації та сприяння виходу на нові ринки. Проєкт розрахований до 2027 року, а загальна запланована сума програми — понад 1 млрд доларів”, – повідомив Шмигаль.


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