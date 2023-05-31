Спорт

Світоліна здобула вольову перемогу в другому раунді Ролан Гаррос

31 Травня 2023 17:08
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теніс

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№192 WTA) здобула ще одну перемогу в основній сітці на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.

У другому раунді основи українка переграла Сторм Хантер з Австралії (№204 WTA) 2:6, 6:3, 6:1.

Зазначимо, що Хантер виграла перший сет і першою зробила брейк у другому сеті.

Це була друга зустріч тенісисток, українка знову перемогла. Еліна провела восьмий трисетовий матч на Ролан Гаррос, вигравши сім із них.

Також для українки це сьомий виграний матч поспіль, такого не було із серпня 2021 року, коли Еліна взяла титул у Чикаго й дійшла до 1/4 фіналу US Open.

У наступному раунді Світоліна гратиме проти Каролін Гарсії (№5 WTA) або Анни Блінкової (№56 WTA). Найкращий результат українки на ґрунтовому мейджорі – 1/4 фіналу (2015, 2017, 2020).


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