Спорт

Світоліна взяла реванш у Вондроушової та вийшла до другого раунду турніру в Досі
11 Лютого 2025 13:05
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Еліна Світоліна / Скриншот із відео
Еліна Світоліна / Скриншот із відео

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 22) успішно розпочала виступи на турнірі WTA 1000 у Досі, здобувши вольову перемогу над чешкою Маркетою Вондроушовою (WTA 34).

Про це пише видання Sport.ua.

Результат матчу: Маркета Вондроушова (Чехія) – Еліна Світоліна (Україна) – 6:0, 2:6, 5:7.

Після невдалого першого сету Світоліна зуміла перехопити ініціативу та переломити хід зустрічі. У вирішальній партії Вондроушова мала можливість завершити матч на свою користь, проте українка відіграла брейк-пойнти та довела поєдинок до перемоги.

Ця зустріч стала сьомою у протистоянні тенісисток. Світоліна виграла четвертий матч, перервавши серію з трьох поразок від чеської спортсменки, зокрема в півфіналах Олімпіади-2021 та Вімблдону-2023.

У другому раунді турніру в Досі Світоліна зустрінеться з шостою сіяною – американкою Джессікою Пегулою.

Світоліна стала другою представницею України, яка пройшла до наступного етапу змагань. Раніше це вдалося Марті Костюк, тоді як Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська завершили виступи.


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