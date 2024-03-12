Світоліна вилетіла з турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі

Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі. У третьому колі перша ракетка України поступилась американці Еммі Наварро.

Світоліна стартувала в Індіан-Веллсі з перемоги над чешкою Катержиною Сіняковою у трьох сетах (6:3, 2:6, 6:1). Еліна стала однією з двох українок, що подолали другий раунд змагань у Каліфорнії — це також зробила Марта Костюк.

Суперницею Світоліної у третьому колі стала 23-тя сіяна Емма Наварро, яка у другому раунді пройшла Лесю Цуренко (4:6, 7:5, 7:5). Це був перший очний матч між тенісистками.

Еліна Світоліна (Україна, 16) — Емма Наварро (США, 23) 1:2 (1:6, 6:4, 3:6)