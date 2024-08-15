Світоліна вийшла у третє коло турніру WTA 1000

Еліна Світоліна здобула свою другу перемогу на турнірі WTA 1000 в американському Цинциннаті — на шляху до 1/8 фіналу здолала іспанку Джессіку Бузас Манейро за підсумками двох партій.

Про це повідомляє “Суспільне спорт”.

Третього раунду в Цинциннаті Еліна дісталася вперше з 2019 року. Відтоді українка лише одного разу грала на місцевих кортах — вибула в другому колі сезону-2021.

Наступна суперниця Світоліної визначиться в матчі третьої ракетки світу Аріни Сабалєнки й італійки Елізабетти Коччаррето у четвер, 15 серпня.