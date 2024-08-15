Спорт

Світоліна вийшла у третє коло турніру WTA 1000
15 Серпня 2024 19:43
читать на русском →
теніс
Еліна Світоліна / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Еліна Світоліна здобула свою другу перемогу на турнірі WTA 1000 в американському Цинциннаті — на шляху до 1/8 фіналу здолала іспанку Джессіку Бузас Манейро за підсумками двох партій.

Про це повідомляє “Суспільне спорт”.

Третього раунду в Цинциннаті Еліна дісталася вперше з 2019 року. Відтоді українка лише одного разу грала на місцевих кортах — вибула в другому колі сезону-2021.

Наступна суперниця Світоліної визначиться в матчі третьої ракетки світу Аріни Сабалєнки й італійки Елізабетти Коччаррето у четвер, 15 серпня.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
15 Серпня 2024 19:09

Байден “відкритий” для відправки крилатих ракет великої дальності в Україну, – Politico
15 Серпня 2024 19:24

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту
15 Серпня 2024 18:07

У Іркутській області РФ розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3
15 Серпня 2024 16:13

Окупанти вдарили КАБами по цивільному підприємству на Харківщині
15 Серпня 2024 15:27

Україна створила військову комендатуру на підконтрольних територіях Курської області
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки