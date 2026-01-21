Світоліна вийшла у третє коло Australian Open-2026

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього кола Australian Open-2026. У двох сетах вона обіграла дебютантку турніру з Польщі Лінду Клімовічову.

Як, повідомляє Суспільне Спорт, Еліна Світоліна здобула перемогу у матчі другого кола Australian Open-2026, обігравши 21-річну польську тенісистку Лінду Клімовічову, яка вперше виступає в основній сітці турніру Grand Slam. Матч завершився з рахунком 2:0 — 7:5, 6:1 на користь українки.

Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло змагань у Мельбурні. На старті турніру вона перемогла іспанку Крістіну Букшу, тоді як Марта Костюк, Даяна Ястремська, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна завершили виступи вже у першому раунді.

У матчі проти Клімовічової українка виграла перший сет з рахунком 7:5, зробивши брейк у вирішальному, 12-му геймі. У другій партії тенісистки обмінялися геймами на старті, після чого Світоліна виграла п’ять геймів поспіль і закрила сет — 6:1.

Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилин. Попри те, що Світоліна припустилася більше невимушених помилок, ніж її суперниця (24 проти 22), українська тенісистка виконала вдвічі більше віннерів — 28 проти 14.

Перемога над Клімовічовою стала для Світоліної сьомою поспіль від початку сезону-2026 після здобуття титулу на турнірі WTA 250 в Окленді. Загалом це 11-й вихід українки до другого кола Australian Open і дев’ятий поспіль. Минулого року вона дійшла до чвертьфіналу змагань.

У третьому колі Australian Open-2026 Світоліна зустрінеться з 23-ю сіяною «нейтральною» тенісисткою Діаною Шнайдер. Це буде перша очна зустріч суперниць у кар’єрі.