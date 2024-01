Світоліна вийшла у наступне коло Australian Open

Еліна Світоліна слідом за Мартою Костюк і Даяною Ястремською вийшла до 1/8 фіналу відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У третьому раунді основи 19-та сіяна українка у двох сетах переграла Вікторію Голубич зі Швейцарії.

Elina Svitolina d Golubic 6-2 6-3



Tennis’ most compelling story keeps getting better



✅Won 14 of 17 matches in Slams since maternity leave

✅Reached at least R4 of every Slam once again since maternity



An inspired athlete



A loving new mom



A powerful voice for Ukraine



🇺🇦💙🇺🇦 pic.twitter.com/H3OUc8XB04