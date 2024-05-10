Спорт

Світоліна розгромила екс-5-ту ракетку на турнірі WTA 1000 у Римі

10 Травня 2024 20:06
теніс
Перша ракетка України Еліна Світоліна / Фото: Getty Images

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до 1/16 фіналу ґрунтового турніру WTA 1000 у Римі, розгромивши італійку Сару Еррані, повідомляє “Суспільне”.

Перша ракетка України отримала статус 16-ї сіяної і виступи розпочала одразу з другого кола змагань. Натомість її суперниця, 93-тя ракетка світу Еррані, стартувала з першого кола, де здолала американку Аманду Анісімову.

Світоліна та Еррані зустрілись на корті втретє. Досі італійка перемагала українку в обох очних поєдинках на хардових кортах: у чвертьфіналі Парижа-2014 та півфіналі Дубая-2016.

В третьому колі турніру Світоліна зустрінеться із “нейтральною” тенісисткою Анною Калінською.


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