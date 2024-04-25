Світоліна поступилася в першому матчі турніру WTA 1000

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 в Мадриді.

У матчі другого раунду українка поступилася господарці змагань Сарі Соррібес Тормо — 0:2 за партіями, повідомляє “Суспільне”.

Світоліна стартувала безпосередньо з другого раунду — як 16-та сіяна турніру. Досі в кар’єрі Еліна ніколи не виходила до третього кола в Мадриді.

Світоліній з дев’ятої спробі не вдалося дістатися третього раунду в Мадриді. На місцевому турнірі Еліна п’ять разів вибувала в першому колі, вже вчетверте — в другому.

Світоліна — друга українка, що вибуває зі змагань в Іспанії. За підсумками першого раунду виступи на Madrid Open завершила Леся Цуренко.

Серед українок на турнірі залишаються Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська — всі стартують безпосередньо з другого раунду.