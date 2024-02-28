Світоліна підтвердила плани зіграти на Олімпіаді-2024 з тенісу

Еліна Світоліна підтвердила наміри зіграти на літній Олімпіаді-2024 з тенісу. Про це перша ракетка України розповіла журналістам на майстеркласі для юних тенісистів у Львові.

Світоліна є бронзовою призеркою літньої Олімпіади-2020 і наразі посідає 17-те місце у світовому рейтингу WTA. Аби претендувати на квоту, до кінця відбіркового циклу Еліні достатньо залишатися серед топ-56 тенісисток планети.

“Готуємося до Олімпіади, будемо боротися. Побачимо, як і що буде, як буде проходити Олімпіада. Дуже велика мотивація грати там та вигравати медаль”, — сказала Світоліна.