Спорт

Світоліна оголосила про перерву у виступах

3 Вересня 2023 15:47
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теніс

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка, сьогодні, 3 вересня, поступилася третій ракетці світу в 1/16 фіналу US Open-2023, заявила про перерву у виступах.

Про це вона сказала під час пресконференції, пише “Суспільне спорт”.

“Відчуваю, що моя гра покращується. Добре почуваюся на корті. Звісно, іноді бувають важкі дні. Сьогодні я грала з третьою ракеткою світу – це нелегко. Але я можу конкурувати з топтенісистками, зіграла хороші матчі”, – заявила Світоліна.

Перша ракетка України додала, що задоволена своїм рівне, втім наразі бажає взяти перерву, аби фізично відновитись та повернутись до виступів.

“Не знаю точно, скільки часу я потребуватиму. Подивимося, що запропонують лікарі. Я поговорю з командою, подивимося, що в мене далі. Я хочу взяти час на відновлення. Давно не бачила доньку, тому чекаю на повернення додому”, – додала спортсменка.


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