Світоліна не змогла пробитися до півфіналу WTA 1000 у Монреалі

Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Монреалі, програвши в чвертьфіналі японській тенісистці Наомі Осаці.

Матч тривав трохи більше години — обидва сети Осака виграла з рахунком 6:2.

Реклама

Це вже п’ята перемога японки над Світоліною в їхньому особистому протистоянні, тоді як українка здобула три перемоги.

Світоліна була останньою українкою, яка залишалась у сітці турніру. Напередодні ще одна представниця України — Марта Костюк — знялася зі свого чвертьфінального матчу проти Єлєни Рибакіної через травму.