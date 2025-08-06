        Спорт

        Світоліна не змогла пробитися до півфіналу WTA 1000 у Монреалі

        Федір Олексієв
        6 Серпня 2025 07:49
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        Еліна Світоліна / Фото: REUTERS
        Еліна Світоліна / Фото: REUTERS

        Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Монреалі, програвши в чвертьфіналі японській тенісистці Наомі Осаці.

        Матч тривав трохи більше години — обидва сети Осака виграла з рахунком 6:2.

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        Це вже п’ята перемога японки над Світоліною в їхньому особистому протистоянні, тоді як українка здобула три перемоги.

        Світоліна була останньою українкою, яка залишалась у сітці турніру. Напередодні ще одна представниця України — Марта Костюк — знялася зі свого чвертьфінального матчу проти Єлєни Рибакіної через травму.


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