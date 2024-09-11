Спорт

Світоліна достроково завершила тенісний сезон-2024
11 Вересня 2024 21:33
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теніс
Українська тенісистка Еліна Світоліна / Фото: instagram/elisvitolina

Українська тенісистка Еліна Світоліна достроково завершила тенісний сезон через травму.

Про це вона повідомила в інтерв’ю Управлінню спорту Львова.

“У мене був непоганий сезон. Я вже закінчила сезон зараз, тому що травмувалася. Завершити цей рік у топ-30 – це непоганий результат з огляду на те, що я була більше часу травмована в цьому сезоні”, – розповіла Світоліна.

“Олімпіада пройшла непогано. На жаль, я не змогла принести медаль, але були класні перемоги. Зараз я лікуватиму свої травми. Сподіваюся, що зможу почати свій наступний сезон краще”, – додала вона.


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