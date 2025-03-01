Світ реагує на сутичку Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп посварилися на зустрічі в Білому домі, яка закінчилася катастрофою і викликала бурхливу реакцію з усього світу. Агенство Reuters наводить низку висловлювань західних політиків.

Президент України Володимир Зеленський на платформі Х

«Дякую Америці, дякую за вашу підтримку, дякую за цей візит. Дякую @POTUS, Конгресу та американському народу. Україна потребує справедливого та тривалого миру, і ми працюємо саме для цього».

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на Х

«Росія незаконно і невиправдано вторглася в Україну. Вже три роки українці борються з мужністю і стійкістю. Їхня боротьба за демократію, свободу і суверенітет – це боротьба, яка має значення для всіх нас. Канада й надалі підтримуватиме Україну та українців у досягненні справедливого і тривалого миру».

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

«Ніхто не хоче миру більше, ніж громадяни України! Саме тому ми спільно шукаємо шлях до тривалого і справедливого миру. Україна може покластися на Німеччину – і на Європу».

Президент Франції Еммануель Макрон перед журналістами в Португалії:

«Росія – агресор, а Україна – народ, що зазнав агресії. Я думаю, що ми всі були праві, коли три роки тому допомагали Україні і накладали санкції на Росію, і продовжуємо це робити. Ми, тобто Сполучені Штати Америки, європейці, канадці, японці та багато інших. І ми повинні подякувати всім, хто допоміг, і поважати тих, хто воює з самого початку. Тому що вони борються за свою гідність, за свою незалежність, за своїх дітей і за безпеку Європи. Це прості речі, але про них варто пам’ятати в такі моменти, ось і все.

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні

«Кожен розкол Заходу робить нас усіх слабшими і сприяє тим, хто хотів би бачити занепад нашої цивілізації. Не її сили чи впливу, а принципів, які її заснували, насамперед свободи. Конфлікт не принесе користі нікому. Потрібен негайний саміт між Сполученими Штатами, європейськими державами і союзниками, щоб відверто поговорити про те, як ми маємо намір боротися з великими викликами сьогодення, починаючи з України, яку ми разом захищали в останні роки, і з тими, з якими ми будемо покликані зіткнутися в майбутньому. Це пропозиція, яку Італія має намір зробити своїм партнерам в найближчі години».

Речник Британського Прем’єр-міністра Кіра Стармера

«Він зберігає свою непохитну підтримку України і відіграє свою роль у пошуку шляху до тривалого миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України».

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албані

«Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, тому що це боротьба демократичної нації проти авторитарного режиму на чолі з Владіміром Путіним, який явно має імперіалістичні плани не тільки щодо України, але й щодо всього регіону».

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі на платформі Х

«Канада залишається відданою наданню необхідної допомоги для забезпечення безпеки, суверенітету і стійкості України».

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен у Facebook

«Це удар нижче пояса для України. … Має бути місце для відвертих розмов – навіть між друзями. Але коли це відбувається перед камерами, як зараз, є лише один переможець. І він сидить у Кремлі».

Президент Європейської Комісії Урсула Фон Дер Ляєн на платформі Х

«Ваша гідність свідчить про хоробрість українського народу. Будьте сильними, будьте хоробрими, будьте безстрашними. Ви ніколи не будете самі, дорогий Президенте.

«Ми продовжимо працювати з Вами заради справедливого і тривалого миру».

Президент Молдови Майя Санду

«Правда проста. Росія вторглася в Україну. Росія є агресором. Україна захищає свою свободу – і нашу. Ми стоїмо з Україною».

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес

«Україна, Іспанія з тобою».

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на Х

«Сильні люди творять мир, слабкі люди творять війну. Сьогодні президент @realDonaldTrump мужньо виступив за мир. Навіть якщо багатьом було важко це сприйняти. Дякую, пане президенте!»

Норвезький Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьюер в інтерв’ю телеканалу Tv2

«Те, що ми побачили сьогодні з Білого дому, є серйозним і невтішним. Україна все ще потребує підтримки США, а безпека та майбутнє України також важливі для США та Європи. Президент Володимир Зеленський має сильну підтримку в Україні, широку підтримку в Європі, і він провів свій народ через дуже складний і жорстокий час, під час нападу з боку Росії. Те, що Трамп звинувачує Зеленського в тому, що він грає в азартні ігри з Третьою світовою війною, є глибоко необґрунтованим, і я відмежовуюся від цієї заяви. Норвегія підтримує Україну в її боротьбі за свободу. Ми сподіваємося, що адміністрація Трампа також розуміє важливість справедливого і тривалого миру в Україні».

Президент Чехії Петр Павел На Х

«Ми підтримуємо Україну більше, ніж будь-коли. Настав час для Європи активізувати свої зусилля».

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф

«Нідерланди продовжують підтримувати Україну. Особливо зараз. Ми хочемо тривалого миру і припинення агресивної війни, яку розпочала Росія. Для України, для всіх її мешканців і для Європи».

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна на Х

«Єдиною перешкодою на шляху до миру є рішення Путіна продовжувати свою агресивну війну. Якщо Росія припинить воювати, війни не буде. Якщо Україна припинить воювати, не буде України. Підтримка України з боку Естонії залишається непохитною. Настав час для Європи зробити крок вперед».

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

«Шановний @ZelenskyyUa, дорогі українські друзі, ви не самі».

Президент Швейцарії Карін Келлер-Саттер на платформі X

«Швейцарія залишається твердо відданою підтримці справедливого і тривалого миру, засуджуючи агресію Росії проти суверенної держави».

Йоганн Вадефул, депутат Консервативної фракції в Німецькому парламенті, партії майбутнього канцлера Фрідріха Мерца, на платформі X

«Кадри з Білого дому шокують. Як можна так вдарити в спину президенту країни, яка зазнала вторгнення? Вільна Європа не зрадить Україну!»

Віце-Прем’єр-міністр Італії Маттео Сальвіні, лідер ультраправої партії «Ліга», на Х

«Прагніть до МИРУ, зупиніть цю війну! Давай, @realDonaldTrump».