Суперповня над Україною: в ніч на 7 та 8 жовтня небо засяє найбільшим Місяцем року

Астрономи повідомляють, що в ніч із 6 на 7 та з 7 на 8 жовтня можна буде спостерігати явище, коли повня збігається з максимальним наближенням Місяця до Землі — так звану суперповню або перигейну повню. Про це пише Star Walk.

Суперповня виникає тоді, коли Місяць перебуває в перигеї — найближчій до Землі точці своєї орбіти. У цей момент він виглядає на 6–7% більшим і до 13% яскравішим, ніж під час звичайної повні.

Ця жовтнева повня має назву Hunter’s Moon («Місяць мисливців») — традиційно саме так називають першу повню після осіннього рівнодення. Цього року вона збігатиметься з моментом, коли Місяць проходитиме найближче до Землі, тож спостерігачі побачать його особливо великим і яскравим.

Як і коли спостерігати

Найкраще милуватися суперповнею буде на сході неба одразу після заходу Сонця або перед світанком — саме тоді вона здаватиметься найбільшою через оптичний ефект горизонту. Астрономи радять обирати місце подалі від міського освітлення, щоб спостерігати явище у всій красі.

Жовтнева суперповня стане однією з найяскравіших у 2025 році і першою з трьох поспіль — наступні очікуються в листопаді та грудні.