Суперниця Трампа сумнівається в його психічному здоров’ї

Кандидатка у президенти США, яка претендує на здобуття номінації від Республіканської партії на виборах 2024 року, Ніккі Гейлі звернула увагу на психічне здоров’я Дональда Трампа, після того, як експрезидент неправдиво звинуватив її в нездатності зупинити напад на Капітолій США в січні 2021 року.

Трамп, виступаючи в п’ятницю на передвиборчому заході за кілька днів до перших у країні праймеріз у Нью-Гемпширі, схоже, сплутав Гейлі з тодішньою спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.

Посилаючись на заворушення, організовані натовпом його прихильників 6 січня, Трамп, неодноразово вимовляючи ім’я своєї суперниці, сказав: “Ніккі Гейлі відповідає за безпеку. Ми запропонували їй 10 000 осіб, солдатів, Національну гвардію, все, що вони хочуть, – вони відмовилися. Вони не хочуть про це говорити”.

Головна конкурентка Трампа на виборах у Нью-Гемпширі, колишня послиня США в ООН і губернаторка Південної Кароліни нагадала, що вона на той час не тільки не відповідала за безпеку в Капітолії, а й навіть не обіймала свою посаду.

“Кажуть, що він заплутався, що він нібито говорив про щось інше, – сказала Гейлі на мітингу в Нью-Гемпширі. – Я не хочу сказати нічого зневажливого, але боюся, що ми не можемо допустити, щоб в умовах тиску, пов’язаного з перебуванням на посаді президента, цю посаду обіймав хтось, у чиєму психічному здоров’ї ми сумніваємося”.

Коментарі Гейлі, якій у суботу виповнилося 52 роки, стали одним із найпряміших викликів із боку республіканців на адресу психічної придатності 77-річного Трампа.

Гейлі заявила, що політичні кандидати, старші за 75 років, мають проходити тест на психічну компетентність, і вона детально зупинилася на цьому в інтерв’ю телеканалу Fox News.

“Нам потрібні люди, які перебувають на піку своєї форми. Нам потрібні люди, які зосереджені на національній безпеці… Невже ми хочемо, щоб вони розкидалися іменами і помилялися, коли їм буде 80 років, маючи справу з Путіним, Сі, Кімом і Північною Кореєю? Ми не можемо цього допустити”.

Припущення Трампа про те, що Пелосі – або Гейлі – відхилила пропозицію про допомогу, коли Капітолій перебував в облозі, також викликало запитання. Комітет Палати представників, який проводив розслідування подій 6 січня, заявив, що не знайшов жодних доказів того, що Трамп дійсно робив таку пропозицію.

Трамп та інші республіканці неодноразово нападали на 81-річного президента Джо Байдена через його вік і висловлювали сумніви в тому, чи вистачить у нього розумових здібностей для другого терміну. Останнім часом критики кажуть, що сам Трамп дедалі частіше демонструє ознаки старіння. Колишній президент сам порушив це питання на початку тижня, повторивши розповідь про те, як він одного разу “здав” тест на гостроту зору, правильно визначивши таких тварин, як жираф, тигр і кит. Але, схоже, ця тема не завдала йому особливої шкоди. Набагато більше виборців під час опитування висловили стурбованість віком і фізичною формою Байдена, а Трамп, який у вівторок домінував на кокусах в Айові, залишається фаворитом серед республіканців у всій країні.