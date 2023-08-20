Суперечлива інформація надходить із Білгорода

Губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков повідомив про масове знищення повітряних цілей системами ППО на підльоті до Білгорода.

“Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО – збито 12 повітряних цілей на підльоті до міста”, – написав він у своєму телеграм-каналі в неділю.

Тим часом у Міноборони РФ є інші дані. Там заявили, що в Білгородській області збито три українських безпілотника літакового типу.

Сьогодні вранці військове відомство повідомляло, що український безпілотник летів у бік Москви, був виявлений у Ступінському районі Підмосков’я і пригнічений засобами радіоелектронної боротьби.