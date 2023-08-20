Кримінал

Суперечлива інформація надходить із Білгорода

20 Серпня 2023 16:03
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білгород

Губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков повідомив про масове знищення повітряних цілей системами ППО на підльоті до Білгорода.

“Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО – збито 12 повітряних цілей на підльоті до міста”, – написав він у своєму телеграм-каналі в неділю.

Тим часом у Міноборони РФ є інші дані. Там заявили, що в Білгородській області збито три українських безпілотника літакового типу.

Сьогодні вранці військове відомство повідомляло, що український безпілотник летів у бік Москви, був виявлений у Ступінському районі Підмосков’я і пригнічений засобами радіоелектронної боротьби.


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