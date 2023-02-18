Сунак закликає Захід «подвоїти» військову допомогу Україні

На триденній конференції для західних офіційних осіб прем’єр-міністр закликатиме до збільшення допомоги Україні, яка постраждала від війни, оскільки деякі українці вважають, що почався весняний наступ Володимира Путіна, пише Sky News.

Ріші Сунак закликатиме західних лідерів «подвоїти» військову підтримку України, оскільки війська на передовій благають надати більше зброї.

“Дайте нам більше військової техніки, більше зброї, і ми розберемося з російським окупантом”, – цитує Сунак одного з украхнських військовослужбовців, який воює у Бахмуті.

Прем’єр-міністр має намір сказати на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, щодля вигнання російських військ потрібні «передові можливості за стандартами НАТО. У триденній конференції беруть участь численні високопоставлені західні посадовці, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і віце-президент США Камала Гарріс.

Сунак вважає, те, що поставлено на карту в цій війні більше, ніж безпека та суверенітет однієї нації. Йдеться про безпеку та суверенітет кожної нації.