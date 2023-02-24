Сунак закличе союзників передати Україні далекобійну зброю

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак хоче, щоб союзники разом із Великобританією постачали Україні “зброю, здатну послабити російські сили за лінією фронту”, повідомив його офіційний представник.

Згідно з заявою Даунінг-стріт, прем’єр-міністр твердо переконаний, що це оснащення дозволить Україні скористатися можливістю, щоб відтіснити російські війська та повернути захоплені Росією території.

Саме це британський прем’єр-міністр планує довести до відома міжнародних партнерів на зустрічі лідерів G7, яка відбудеться сьогодні ввечері. Він скаже світовим лідерам, що подібне озброєння допоможе Україні захистити критично важливу громадянську інфраструктуру та надасть переваги на полі бою.