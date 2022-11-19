Політика

Сунак обіцяє надати Україні понад сотню зенітних гармат

19 Листопада 2022 17:55
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британія

Прем’єр-міністр Ріші Сунак підтвердив, що Велика Британія посилить протиповітряну оборону України під час свого першого візиту до Києва.

Про це він заявив на спільному брифінгу.

Прем’єр-міністр зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити останні події у війні.

“Для мене велика честь бути сьогодні в Києві і мати можливість зустрітися з тими, хто робить так багато і платить таку високу ціну, щоб захистити принципи суверенітету і демократії” – наголосив він.

“Я пишаюся тим, як Велика Британія підтримувала Україну з самого початку, і я тут сьогодні, щоб сказати, що Велика Британія і наші союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, яка бореться за припинення цієї варварської війни і встановлення справедливого миру. Ми продовжимо надавати допомогу, зокрема це 120 зенітних гармат” – заявив Сунак.

Велика Британія також посилює свою пропозицію щодо тренувань для Збройних Сил України, надсилаючи в регіон досвідчених військових медиків та інженерів для надання спеціалізованої підтримки.

“Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком обговорили наші можливості захисту української та європейської енергетичної безпеки. Поспілкувались і про захист українського неба та нашу оборонну співпрацю. Також докладно розглянули дипломатичну ситуацію та спільні міжнародні зусилля заради миру”, – написав Володимир Зеленський.


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