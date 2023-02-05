Сунак обіцяв Зеленському зосередитися на постачанні військової техніки

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розмовляв у суботу з президентом України Володимиром Зеленським, і вони погодилися з важливістю того, щоб міжнародне співтовариство прискорило допомогу Україні.

Про це повідомляє Reuters.

“Прем’єр-міністр сказав, що він зосереджений на тому, щоб оборонна військова техніка Великобританії досягла лінії фронту якомога швидше”, – йдеться в заяві офісу Сунака.

Обидва лідери погодилися з тим, що надзвичайно важливо, щоб міжнародні партнери прискорили надання допомоги Україні, щоб допомогти використати можливість відкинути російські війська.