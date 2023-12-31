Суди в РФ засудили понад 200 українських військових – Лавров

Російські суди засудили до тривалих строків позбавлення волі «понад 200 представників українських збройних формувань», заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю РІА “Новости”.

Лавров також зазначив, що, за даними Слідчого комітету Росії, порушено понад чотири тисячі кримінальних справ стосовно 900 українців.

«У тому числі не лише члени радикальних націоналістичних об’єднань, представники українських силових структур та найманці, а й представники військового та політичного керівництва України», — стверджує Лавров. За його словами, українців, яких заочно звинуватили, оголошено в міжнародний розшук.