Кримінал

Суддю Тандира взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави

28 Травня 2023 10:27
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дтп, київ, Олексій Тандир

За поданням Київської міської прокуратури судді Олексію Тандиру, який у стані алкогольного сп’яніння збив нацгвардійця, обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Суддя перебуватива за гратами до 21 липня 2023 року без права внесення застави. 

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Таке рішення оголосив Печерський районний суд м. Києва. 

Вчора Вища рада правосуддя (ВРП) дала згоду на утримання судді під вартою. Таке рішення було прийнято за результатом розгляду подання заступника Генерального прокурора, яке надійшло до ВРП 26 травня 2023 року.


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