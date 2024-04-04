Кримінал

Суддя Тандир, який збив нацгвардійця, хоче мобілізуватися

4 Квітня 2024 17:08
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Олексій Тандир
Олексій Тандир / Фото: Суспільне

Голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир, який збив нацгвардійця на блокпосту, хоче мобілізуватись до лав Сил оборони.

Таке бажання озвучив адвокат підзахисного під час засідання у Святошинському райсуді, повідомляє “Суспільне”.

“Тандир Олексій Віталійович є офіцером запасу. Суспільний інтерес був закріплений тим, що Тандир мав би замінити того хлопця і захищати. Тандира було визначено обмежено придатним у мирний час і придатним у воєнним”, — сказав адвокат Тандира Олег Юрченко на засіданні суду.

Суд відмовив стороні захисту у задоволенні клопотання про мобілізацію підозрюваного. І залишив Тандира у СІЗО ще на два місяці — до 2 червня.

Тандиру загрожує до 10 років увʼязнення.

У ніч на 26 травня 2023 року на в’їзді в Київ з боку Житомира сталася ДТП: голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир збив автомобілем військовослужбовця Нацгвардії, який стояв на блокпості. Військовий загинув на місці від отриманих травм.

Тандир у момент скоєння ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння.


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