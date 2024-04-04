Суддя Тандир, який збив нацгвардійця, хоче мобілізуватися

Голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир, який збив нацгвардійця на блокпосту, хоче мобілізуватись до лав Сил оборони.

Таке бажання озвучив адвокат підзахисного під час засідання у Святошинському райсуді, повідомляє “Суспільне”.

“Тандир Олексій Віталійович є офіцером запасу. Суспільний інтерес був закріплений тим, що Тандир мав би замінити того хлопця і захищати. Тандира було визначено обмежено придатним у мирний час і придатним у воєнним”, — сказав адвокат Тандира Олег Юрченко на засіданні суду.

Суд відмовив стороні захисту у задоволенні клопотання про мобілізацію підозрюваного. І залишив Тандира у СІЗО ще на два місяці — до 2 червня.

Тандиру загрожує до 10 років увʼязнення.

У ніч на 26 травня 2023 року на в’їзді в Київ з боку Житомира сталася ДТП: голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир збив автомобілем військовослужбовця Нацгвардії, який стояв на блокпості. Військовий загинув на місці від отриманих травм.

Тандир у момент скоєння ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння.