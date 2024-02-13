Кримінал

Судді Тандиру, який збив нацгвардійця, продовжили тримання під вартою

13 Лютого 2024 17:16
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Олексій Тандир
Суддя Олексій Тандир, Святошинський районний суд / Фото: hromadske

Святошинський райсуд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді Олексію Тандиру, якого звинувачують у ДТП на блокпості, що призвело до загибелі нацгвардійця.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави на два місяці — до 12 квітня 2024 року включно.

Приблизно опівночі 26 травня тоді ще голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир наїхав на блокпосту в Києві на 23-річного нацгвардійця. За даними слідства, суддя був у стані алкогольного сп’яніння та рухався з суттєвим перевищенням допустимої швидкості руху. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці.


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