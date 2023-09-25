Кримінал

Суд залишив Коломойського під арештом

25 Вересня 2023 18:05
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Київський апеляційний суд розглянув скаргу на запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його вирішили залишити під арештом.

Суд ухвалив рішення відхилити прохання про зміну запобіжного заходу Коломойському на домашній арешт.

Варто зауважити, що на судовому засіданні були присутні ведуча 1+1 Наталія Мосейчук, екс-гендиректор “1+1 Media” та колишній міністр культури Олександр Ткаченко, телеведучий та актор Юрій Горбунов, а також Олександр Дубинський, Ігор Циганик, Олександр Моторний, Алла Мазур та інші.

Вони пропонували суду випустити Коломойського зі слідчого ізолятора під їхню поруку. Усього було подано 15 відповідних клопотань.

2 вересня Шевченківський районний суд обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 509 млн гривень.

Сам олігарх, як розповідали його адвокати, відмовляється вносити заставу, оскільки вважає “рішення суду необґрунтованим і хоче дочекатися розгляду апеляції”.

Вже 16 вересня суд вирішив переобрати запобіжний захід Коломойському, оскільки він отримав нові підозри. Тоді заставу встановили у розмірі 3 млрд 891 млн гривень.


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Суд залишив Коломойського під арештом
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