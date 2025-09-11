Суд заарештував підозрюваного у вбивстві двох школярів на Вінниччині

Вінницький міський суд обрав запобіжний захід для Олексія Пономарьова, якого підозрюють у вбивстві двох школярів у Шаргороді. Чоловіка взяли під варту без права застави.

Про це повідомляє hromadske.

Старший групи прокурорів Олег Ткаленко на початку засідання подав клопотання про закриття судового засідання, зокрема через те, що деталі провадження стосуються неповнолітніх. Крім того, озвучена інформація може призвести до додаткової травматизації потерпілих.

Цю позицію підтримав і захисник Олександр Мацюк. Врешті, суддя Андрій Михайленко підтримав це клопотання.

Нагадаємо, трагедія сталася вранці 10 вересня у місті Шаргород Вінницької області. Чоловік із ножем напав на двох учнів місцевого ліцею — 15-річного Владислава та 16-річного Миколу. Обидва хлопці загинули від отриманих поранень під час надання медичної допомоги.

Підозрюваного згодом затримали. Ним виявився 23-річний місцевий житель, колишній учитель англійської мови, який раніше викладав у школі в селі Копистирин, де навчалися загиблі. За даними слідства, він дочекався підлітків на шляху до школи та завдав їм ножові поранення у шиї.