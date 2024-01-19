Кримінал

Суд заарештував Мазепу з можливістю застави

19 Січня 2024 21:33
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Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи, якого затримали на кордоні з Польщею 18 січня, у вигляді тримання під вартою до 27 лютого.

Він може вийти на свободу під заставу 349 млн грн.

Прокуратура просила для Мазепи арешт з можливістю застави у розмірі 700 млн гривень.

Мазепі інкримінують незаконне заволодіння землею на дамбі Київського водосховища та її легалізацію шляхом забудови, 18 січня його затримали в пункті пропуску “Шегині”, коли він намагався перетнути кордон з Польщею.

Ігор Мазепа – засновник інвестиційної компанії Concorde Capital, яка інвестувала в завод “Кривий Ріг Цемент”, мережу клінік “Добробут”, котеджне містечко GoodLife Park і заміський готель-ресторан Shelest на дамбі Київського водосховища, групу компаній “Енергозбереження”, онлайн-магазин MakeUp, компанію Sela Energy з ліцензією на видобування газу у Львівській області.

З кінця 2022 року йому належить також завод “Кузня на Рибальському” в Києві.


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