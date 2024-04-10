Суспільство

Суд ЄС зняв санкції з російських олігархів Авена і Фрідмана

10 Квітня 2024 14:00
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санкції, єс
Петро Авен та Михайло Фрідман / Рос.ЗМІ

Позов російських мільярдерів Петра Авена й Михайла Фрідмана, які вимагали зняти з них санкції Євросоюзу був задоволений.

Про це йдеться у постанові суду.

“Причини, на які посилається Рада ЄС, ймовірно, не мають враховуватися для внесення та продовження перебування цих двох бізнесменів у цих переліках”, – йдеться у документі.

Зазначається, що суд дійшов до висновку, що жодна з причин, які містяться у первинному правовому акті, не є належно обґрунтованими, і що включення Авена і Фрідмана до переліку, який оскаржується, не було виправданим.

Водночас Євросоюз має можливість оскаржити це рішення.

Журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк заявив, що це рішення поширюється тільки на чорний список із лютого 2022 року до березня 2023 року.


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