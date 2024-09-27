Суспільство

Суд виправдав Христину Соловій за матюки на концерті в Чорноморську
27 Вересня 2024 15:59
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гламур
Співачка Христина Соловій / Фото з Instagram співачки

Іллічівський суд закрити справу проти співачки Христини Соловій, на яку склали адміністративний протокол за нецензурну лайку під час виступу на фестивалі “виделкаfest” у Чорноморську.

Про це Соловій  повідомила у себе в instagram.

Як йдеться в судовому документі, вислів співачки, яка назвала стару назву Чорноморська “повною х*йнею”, не порушив громадський порядок, а “перебуває у сфері моральних настанов та свободи артистки під час здійснення творчої діяльності”.

Як повідомляли, поліція Одеської області склала адміністративний протокол на співачку Соловій за вживання нецензурної лексики під час виступу на фестивалі в Чорноморську.

На фестивалі у Чорноморську 26 липня співачка розкритикувала стару назву міста – Іллічівськ.

Скажіть, будь ласка, тільки пообіцяйте, що ніхто зараз не буде ображатися, я з добром: як називалося ваше місто до того, як його перейменували? І що, вам це подобалося? Повна х*йня.


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