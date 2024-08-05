Суд виніс вирок працівнику військкомату на Прикарпатті, який фіктивно влаштував на службу футболістів

Командиру роти охорони Івано-Франківського обласного ТЦК та СП, у підрозділі якого фіктивно проходили військову службу футболісти місцевого клубу винесли вирок.

Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.

Калуський районний суд виніс вирок у провадженні командира роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. В його підрозділі фіктивно проходили службу футболісти місцевого професійного клубу, які до того ж безпідставно отримали від держави майже 1,5 млн грн матеріального забезпечення.

Відомо, що у роті охорони проходили службу семеро чоловіків, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Правоохоронці наголошують, що вони на службу не з’являлися та не виконували жодних військових обов’язків.

Суд визнав посадовця винним у недбалому ставленні до військової служби. Проте він щиро розкаявся, крім цього, повністю відшкодував завдані державі збитки. Враховуючи ці фактори йому призначили штраф у розмірі 221 тис. грн.

До слова, під час досудового розслідування фігуранта було відсторонено від виконання обов’язків. Він переведений на службу в інший підрозділ.